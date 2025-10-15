La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del comune di Castellammare di Stabia:
SALITA PONTE DI SCANZANO
SALITA SANTA CROCE
VIA CALIFORNIA
VIA CARMINE APUZZO
VIA MEZZAPIETRA
VIA MICHELI
VIA MONACIELLO
VIA NUOVA EREMITAGGIO
VIA PANORAMICA
VIA PARTORIA
VIA PASQUALE MUSCOGIURI
VIA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA
VIA PERGOLA
VIA SANT'EUSTACHIO
VIA SANTO
VIA SCANZANO
VIA SOLARO
VIA VARANO
VIALE DELLE TERME
VIALE PUGLIA
VIALE VILLA ARIANNA
VIALE VILLA SAN MARCO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:30 di mercoledì 15 ottobre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.