Castellammare di Stabia si prepara a vivere un fine settimana ricco di emozioni in occasione della festa patronale di San Catello, in programma lunedì 19 gennaio. Un calendario fitto di appuntamenti animerà la città tra tradizione, cultura e intrattenimento, anticipando la storica processione della statua del santo che attraverserà le strade del Centro Antico, con la consueta tappa all’interno del Cantiere Navale Fincantieri.

Domenica 18 gennaio: mercati, comicità e Notte Bianca nel Centro Antico

La vigilia della festa patronale si aprirà domenica 18 gennaio alle ore 8.30 in Villa Comunale con il Mercato della Terra di Slow Food, dedicato ai prodotti locali e alle eccellenze del territorio.

In serata, sempre in Villa Comunale, spazio al divertimento con la comicità di Simone Schettino, che si esibirà gratuitamente alle ore 20.30, regalando al pubblico una serata all’insegna del sorriso.

Dal tardo pomeriggio l’attenzione si sposterà nel Centro Antico, cuore pulsante della Notte Bianca. A partire dalle 18.30, chiese e negozi resteranno aperti, mentre corti, piazze e vicoli saranno animati da artisti di strada, attori e associazioni culturali, tra cui Antica Necropoli di Stabia, Stabiesi Post Fata Resurgo e Comitato Borgo Antico di Stabia.

In una delle corti, l’Archivio Plaitano esporrà foto e stampe antiche legate al culto di San Catello, offrendo un suggestivo viaggio nella memoria storica della città. In Piazza Cristoforo Colombo (Piazza Orologio) spazio ai tradizionali Giochi di una volta, mentre Largo Pace ospiterà spettacoli di giocoleria. A Calata San Bartolomeo andrà in scena uno spettacolo di tessuti aerei, mentre in Calata Gesù si esibiranno i clown, seguiti dagli spettacoli itineranti dei cantattori, della Banda di Pulcinella e della Banda Folk.

Grande attesa anche per gli appuntamenti in Piazza Giovanni XXIII, dove sono previsti spettacoli acrobatici alle ore 18.30 e alle 20.00. La serata si concluderà alle 21.30 con un’affascinante esibizione di fachirismo e fuoco scenico, che renderà l’atmosfera ancora più suggestiva.

Lunedì 19 gennaio: prodotti a km zero per la festa patronale

Nel giorno della festa patronale, lunedì 19 gennaio, la Villa Comunale ospiterà gli stand di Campagna Amica Coldiretti, eccezionalmente aperti dalle ore 8.30 alle 19.00, con una selezione di prodotti a chilometro zero per accompagnare le celebrazioni dedicate a San Catello.

Un fine settimana che promette di unire fede, tradizione e spettacolo, confermando la festa di San Catello come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati di Castellammare di Stabia.