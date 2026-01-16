A cura della Redazione

Domani, sabato 17 gennaio 2026, l’Istituto Comprensivo “San Marco–Bonito–Cosenza” aprirà le proprie porte in occasione dell’Open Day, un appuntamento dedicato a studenti, famiglie e cittadini interessati a conoscere da vicino l’offerta formativa e il progetto educativo della scuola.

La giornata si articolerà in due momenti: alle ore 9:30 presso il plesso San Marco in via Cicerone e alle ore 10:30 presso il plesso Bonito Cosenza in via D’Annunzio. Ad accogliere i visitatori sarà la dirigente scolastica, professoressa Alessandra Savarese, che illustrerà le linee guida del percorso educativo e le principali attività didattiche e formative dell’istituto.

«L’Open Day – spiega la preside Savarese – rappresenta un’importante occasione per mostrare il nostro modo di fare scuola, basato sulla partecipazione attiva degli studenti, sulla sperimentazione e sul valore dei laboratori come strumenti di crescita e apprendimento».

Nel corso della mattinata sarà possibile visitare gli spazi scolastici e partecipare a laboratori didattici e attività esperienziali, pensati per offrire una visione concreta delle metodologie adottate. Gli alunni delle classi terze, coordinati dai docenti, guideranno i visitatori attraverso laboratori di matematica, scienze, tecnologia, arte, lingue e musica, presentando i progetti sviluppati durante l’anno scolastico.

Tra i momenti più significativi della giornata, a testimonianza del forte legame tra scuola e territorio, è previsto l’incontro con il cantante rap Shuab Abdulrahman (nella foto), in arte Maestros, alunno del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Napoli Provincia 2” – sede di Castellammare di Stabia, incardinato nei percorsi pomeridiani e serali dell’IC San Marco–Bonito–Cosenza. L’artista condividerà con gli studenti la propria esperienza personale e musicale, offrendo uno spunto di riflessione sul valore della cultura come strumento di riscatto, dialogo ed espressione.

L’Open Day si conferma così un’importante occasione di incontro e confronto: studenti e genitori potranno dialogare con insegnanti e personale scolastico, ricevere informazioni sui percorsi di studio, sull’organizzazione della scuola e sui servizi offerti. La partecipazione è libera.