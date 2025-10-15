A cura della Redazione

Il Comune di Castellammare di Stabia informa la cittadinanza che, a seguito della rottura delle trattative sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Servizi Ambientali, è stato proclamato per venerdì 17 ottobre dalle organizzazioni sindacali FP Cgil, FIT Cisl, Uiltrasporti e Fiadel uno sciopero nazionale da parte degli addetti alla raccolta dei rifiuti. Per tale motivo, potrebbero non essere garantiti la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade.

A tal proposito, si invitano i cittadini a evitare il conferimento della frazione secca nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre o, se possibile, a ridurne al minimo la produzione. Sarà invece consentito il deposito della frazione umida nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre così come da calendario.

La ditta Velia, incaricata del servizio di raccolta e spazzamento sul territorio di Castellammare di Stabia, ha fatto sapere che saranno garantiti esclusivamente i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa vigente.