A cura della Redazione

Operazione di sicurezza nel rione CMI a Castellammare di Stabia, dove una baracca abusiva è stata smantellata nella mattinata di venerdì 24 ottobre nei pressi della scuola dell’infanzia di via Venezia, a pochi passi anche dalla parrocchia del quartiere.

L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di alcune mamme, preoccupate per la comparsa della struttura di colore blu, costruita senza alcuna autorizzazione e presumibilmente destinata ad attività illecite, tra cui la vendita di fuochi d’artificio in vista delle festività natalizie.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici comunali, che hanno proceduto allo smantellamento completo del manufatto e alla rimozione di tutto il materiale presente. L’area è stata poi messa in sicurezza.

Proprio nei giorni scorsi, a poca distanza dal sito, i militari avevano arrestato un 18enne in possesso di crack, segnale di un’attività di controllo costante nella zona.

“Abbiamo agito immediatamente per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei bambini del quartiere – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza –. Ringrazio i Carabinieri, la Polizia Municipale e i dipendenti comunali per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti”.

