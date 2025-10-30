A cura della Redazione

Due persone sono state denunciate per trasporto illecito e sversamento illegale di rifiuti in varie zone di Castellammare di Stabia. Nelle ultime settimane, inoltre, sono state elevate oltre 300 violazioni per errato conferimento dei rifiuti da parte di privati e commercianti.

Le operazioni hanno visto impegnati gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Colonnello Francesco Del Gaudio e dal Maggiore Vincenzo Bisogni, responsabile della Sezione di Polizia Ambientale.

Il primo soggetto è stato sorpreso in Salita Piazza Grande nel centro antico, mentre scaricava materiale di risulta e altri rifiuti da un automezzo, che è stato sequestrato; inoltre, gli è stata ritirata la patente. Stessa sorte è toccata a un altro uomo, individuato grazie alle fototrappole in via Cosenza (video in allegato) mentre abbandonava materiale di risulta: anche il suo mezzo è stato sequestrato e gli è stata ritirata la patente.

Nel corso delle ultime settimane, sono stati intensificati anche i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, dallo scorso aprile sono oltre 300 le contravvenzioni elevate sia nei confronti di privati cittadini che di esercizi commerciali. I controlli sono effettuati con l’ausilio dei dipendenti di Velia Ambiente.

“La tutela dell’ambiente e la gestione responsabile dei rifiuti resta una priorità. Non facciamo sconti a nessuno e non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Una Castellammare più pulita significa una città più vivibile e attrattiva. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, abbiamo individuato due autori di sversamenti illegali, prontamente denunciati. Le telecamere in città ci sono e funzionano” – dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.

Il sindaco infine invita tutti i cittadini a collaborare attivamente, continuando a segnalare eventuali casi di abbandono illegale di rifiuti o comportamenti dannosi per l’ambiente: “Chiunque abbia informazioni su attività illegali è invitato a denunciarle. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per contrastare il disastro ambientale" - conclude Vicinanza.

