A cura della Redazione

Un cantiere edile irregolare nel centro antico di Castellammare di Stabia è finito sotto la lente della Polizia Municipale. Il bilancio dei controlli effettuati nella mattinata di venerdì 12 dicembre parla chiaro: un autocarro sequestrato, sanzioni amministrative e accertamenti in corso sulla regolarità urbanistica dei lavori.

L’intervento è scattato a seguito delle segnalazioni dei residenti, che lamentavano lo scarico incontrollato di materiale di risulta proveniente da lavori di ristrutturazione di un condominio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, agli ordini del dirigente comandante, colonnello Francesco Del Gaudio, coordinati dal tenente Donato Palmieri.

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno sorpreso alcuni operai intenti alle operazioni di scarico del materiale, utilizzando un autocarro risultato privo di copertura assicurativa RCA obbligatoria e non sottoposto a revisione da diversi anni. Per questo motivo il mezzo è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Il responsabile dell’impresa edile, con sede a Castellammare di Stabia, è stato inoltre sanzionato per l’apertura del cantiere sulla sede stradale senza le necessarie autorizzazioni e per deposito incontrollato di rifiuti e materiali di risulta, in violazione della normativa vigente. Contestualmente è stato avviato anche un controllo di Polizia Edilizia, con il supporto dell’Ufficio Tecnico comunale, per verificare la conformità urbanistica ed edilizia delle opere in corso.

Nel complesso, le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 2.000 euro, fatta salva l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti al termine degli accertamenti ancora in corso.

Controlli del fine settimana

Prosegue intanto l’attività di vigilanza della Polizia Municipale anche sul fronte della sicurezza stradale. Nel corso dello scorso fine settimana, gli agenti sono stati impegnati in servizi su strada fino a mezzanotte. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la mancata revisione dei veicoli, l’assenza di copertura assicurativa e dei documenti di circolazione. In un caso, un automobilista è stato sorpreso alla guida con patente revocata.

Oltre 50, infine, le sanzioni elevate per sosta irregolare, a conferma dell’intensificazione dei controlli sul territorio stabiese.

