A cura della Redazione

Dovrà rispondere del reato di abbandono illecito di rifiuti un uomo di 50 anni, residente nel comune di Scafati e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nelle scorse settimane a sversare illegalmente rifiuti sul territorio di Castellammare di Stabia. L’uomo è stato individuato al termine di un’attività mirata condotta dagli agenti della Polizia Municipale stabiese.

L’operazione è stata eseguita dal Nucleo di Polizia Ambientale, agli ordini del comandante, colonnello Francesco Del Gaudio, e coordinata dal maggiore Vincenzo Bisogni, con il supporto determinante del sistema di videosorveglianza cittadina. Le immagini hanno consentito di risalire con precisione all’autore dell’abbandono di una vasca da bagno, classificata come rifiuto speciale, e di numerosi bustoni contenenti materiale elettrico.

L’episodio era stato inizialmente segnalato da un cittadino attraverso un video diffuso sui social network. Dalle verifiche successive è emerso che il 50enne, alla guida di un motocarro, aveva tentato dapprima di abbandonare i rifiuti nei pressi dei binari della Ferrovia dello Stato, in via Don Minzoni. Accortosi di essere stato ripreso, si era allontanato per poi completare lo sversamento in Traversa Tavernola.

Nel corso dell’intervento, il veicolo utilizzato per lo scarico illecito è stato sottoposto a sequestro. Al conducente è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa per guida senza patente.