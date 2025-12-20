A cura della Redazione

Si è conclusa la prima fase degli interventi di riqualificazione del verde nella Villa Comunale di Castellammare di Stabia. I lavori hanno interessato in particolare l’area compresa tra la Cassa Armonica e la zona delle giostrine pubbliche, dove sono state sistemate le aiuole e potenziato il verde esistente, con l’obiettivo di migliorare anche le aree ombreggiate e la fruibilità degli spazi.

«Continuiamo a lavorare per una Castellammare di Stabia più curata, verde e sostenibile. Questo intervento rappresenta solo un tassello di un progetto più ampio avviato già lo scorso anno, quando abbiamo iniziato a piantare sempre più alberi in tutta la città» – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Le opere rientrano nel programma di riforestazione urbana e di adattamento ai cambiamenti climatici e proseguiranno anche in altre zone della Villa Comunale. Sono previste nuove piantumazioni, interventi di depaving e ulteriori azioni finalizzate a migliorare il microclima urbano e la vivibilità delle aree pubbliche.

Parallelamente, nella mattinata di sabato 20 dicembre, sono entrati in azione i mezzi della Velia Ambiente per un intervento straordinario di pulizia e ripristino della spiaggia antistante la Villa Comunale. Un’operazione mirata a garantire maggiore decoro, pulizia e accoglienza in uno dei luoghi simbolo della città, particolarmente frequentato da cittadini e visitatori durante il periodo delle festività natalizie.