A cura della Redazione

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di Coronavirus, nella mattinata di domani le bandiere sugli edifici comunali di Castellammare di Stabia saranno esposte a mezz’asta.

“Il nostro pensiero va a tutte le famiglie che hanno subìto perdite immense e a chi ancora porta le cicatrici di quei mesi difficili – dichiara il sindaco Luigi Vicinanza - con questo gesto simbolico vogliamo rappresentare il cordoglio di tutta la città. Non dimentichiamo il dolore, ma guardiamo anche alla forza e alla resilienza con cui la nostra comunità ha saputo reagire”.