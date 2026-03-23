A cura della Redazione

Soddisfazione da parte del sindaco del Comune di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza che ha votato No alla riforma costituzionale.

“A Castellammare il NO al referendum sulla Giustizia - ha detto in una nota - vince con oltre il 70 per cento dei voti. Gli stabiesi hanno scelto senza remore di difendere la Costituzione del nostro Paese. È la risposta di una città, insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile, che ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità e di partecipazione, nel segno di una tradizione civica che continua a riflettersi nei comportamenti della comunità. Desidero ringraziare le magistrate e i magistrati stabiesi che hanno animato la campagna referendaria con competenza e senso delle istituzioni, favorendo un confronto pubblico rispettoso: un dibattito di qualità nel merito del provvedimento che ha permesso ai cittadini di esprimere un voto consapevole. La difesa della Costituzione non si esaurisce nel voto, ma richiede un impegno costante. Castellammare ha dimostrato di essere all’altezza di questa responsabilità”, così il sindaco Luigi Vicinanza.