A cura della Redazione

Si terrà domani venerdì 27 marzo, alle ore 16.00, nel quartiere Scanzano di Castellammare di Stabia, l’inaugurazione del nuovo Centro aggregativo giovanile di via Partoria n. 29/31, realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto “La Strada della Legalità”, punta a restituire alla cittadinanza e in particolare a bambini e ragazzi del territorio uno spazio che sarà dedicato ad attività di doposcuola e supporto scolastico, laboratori educativi e creativi, e sportelli di ascolto e sostegno al disagio giovanile.