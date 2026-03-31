A cura della Redazione

Castellammare di Stabia compie un passo decisivo nella valorizzazione dell'arte urbana sul territorio cittadino. Il Consiglio comunale ha approvato ieri all'unanimità il regolamento sulla street art: il via libera rappresenta il punto di arrivo di un percorso già avviato nei mesi scorsi, durante i quali il Comune è stato inserito nell’albo regionale delle superfici destinate agli interventi di creatività urbana.

Il riconoscimento nell'elenco regionale e il regolamento consentiranno all'ente di partecipare ai bandi previsti per i finanziamenti dedicati. Sono nove le aree individuate grazie alla ricognizione effettuata dall'amministrazione: nel dettaglio si tratta di via Giuseppe Cosenza, via Giuseppe Bonito, via Virgilio, viale Dante Alighieri, via Giuseppe Cosenza, via Gaetano Martucci, via Napoli, via Monaciello, via Nocera. Con il nuovo regolamento saranno definiti criteri e modalità per la realizzazione delle opere di street art, con lo scopo di promuovere interventi di riqualificazione urbana, valorizzare le periferie e favorire l’espressione artistica giovanile.

“Con l’approvazione del regolamento sulla street art, Castellammare dimostra di puntare sull’arte come leva di riqualificazione urbana e costruzione dell’identità cittadina. L'obiettivo è trasformare spazi e strade della città in luoghi che raccontano storie, radici e visioni della comunità, rafforzando il senso di appartenenza. Grazie all’inserimento nell’albo regionale e all’individuazione delle aree dedicate, potremo accedere a finanziamenti e sviluppare progetti di qualità, coinvolgendo giovani e artisti. È un primo passo concreto per rendere Castellammare sempre più viva", dichiarano il primo cittadino Luigi Vicinanza e l'assessore all'Identità stabiese e alle Politiche giovanili Annalisa Di Nuzzo.