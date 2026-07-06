Governance Poll 2026, Vicinanza si congratula con Manfredi: «Napoli punto di riferimento per tutto il Paese»

A cura della Redazione

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, si congratula con Gaetano Manfredi per il terzo posto conquistato nella classifica nazionale del Governance Poll 2026, l'indagine sul gradimento dei sindaci dei capoluoghi italiani pubblicata da Il Sole 24 Ore.

In una nota, Vicinanza attribuisce il risultato al lavoro svolto dall'amministrazione del capoluogo campano, sottolineando il ruolo sempre più centrale di Napoli nel panorama nazionale.

«Complimenti a Gaetano Manfredi, classificatosi terzo nell'indice di gradimento dei sindaci alla guida dei capoluoghi d'Italia. Napoli vince grazie al grande e costante lavoro svolto dall'amministrazione Manfredi. La Capitale del Mezzogiorno è un punto di riferimento per l'intero Paese», afferma il primo cittadino stabiese.

Per Vicinanza il percorso di crescita della città è evidente, pur riconoscendo che restano ancora sfide da affrontare. «Molto resta ancora da fare, ma il cambio di paradigma è sotto gli occhi di tutti e coinvolge, valorizzandola, anche l'area metropolitana napoletana. Il sindaco Manfredi si distingue per un modo concreto di governare ed è un punto di riferimento per tutti», conclude.