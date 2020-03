A cura della Redazione

Un nuovo caso accertato di contagio da coronavirus a Torre del Greco.

La notizia, giunta nella giornata di oggi dall'​Unità di Crisi della Protezione Civile regionaleal Centro Operativo Comunale riunito, per il decimo giorno, in assetto permanente, a Palazzo Baronale ha attestato alle ore 20.20 il numero di16 cittadini positivi.

​ “Voglio ribadire – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – il mio personale invito a tutti i cittadini a restare nelle proprie abitazioni. È un momento sicuramente complesso, ma con il buon senso e soprattutto con la collaborazione di tutti, sono certo, riusciremo a contenere al più presto questa emergenza sanitaria. Devo, tuttavia, registrare con profonda amarezza che continuano a circolare fake-news e messaggi audio totalmente falsi. Alle ore 20.57 ho provveduto a contattare il Direttore Generale dell’ASL Na3 Sud, Gennaro Sosto. Mi comunicava che non è in atto alcuna chiusura del pronto soccorso dell’Ospedale Maresca. ​ Attenzione a chi vuole fare incetta di notizie in questi giorni particolari, gettando soltanto panico e paura tra la gente. Sono a lavoro quotidiano, insieme ai componenti del C.O.C., per fornire, ogni giorno, a tuti i cittadini dati veri e certificati dalle preposte autorità sanitarie e di protezione civile regionale. Il resto è nulla. Restiamo concentrati sul rispetto delle disposizioni normative. Uniti ce la faremo”.

(comunicato)