A cura della Redazione

Cinque guariti e cinque nuovi casi di contagio da coronavirus a Torre del Greco. Questo il bollettino dell'1 aprile fornito dal Centro Operativo Comunale.

Sono così 49 i soggetti positivi al Covid-19: 17 ricoverati in ospedale, 32 in isolamento. Le persone guarite sono 9, 10 quelle decedute.

Attivato, intanto, da oggi anche il conto corrente del Comune - presso la Banca di Credito Popolare - per tutti i cittadini che intendano esprimere un gesto di solidarietà, a beneficio del sostegno alimentare per tutte le realtà familiari del territorio, particolarmente in difficoltà. ​

Così, quanti intenzionati a donare, potranno farlo attraverso il seguente codice IBAN: IT93 0051 4240 300C C100 6015 630.

“Dobbiamo continuare a restare a casa – ha ribadito con fermezza il sindaco Giovanni Palomba, riprendendo, oltretutto, le parole del Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli -. I dati odierni ci dimostrano che stiamo ancora in una fase attiva dell’emergenza epidemiologica, per cui è necessario e fondamentale l’obbligo di rispettare le misure restrittive imposte dall’autorità governativa. Il dato nazionale, da qualche giorno confortante, non ci autorizza tuttavia a calare l’attenzione in un momento delicato e serio. Restare a casa è oggi,l un’espressione di rispetto per noi stessi e per l’intera collettività alla quale apparteniamo. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo".