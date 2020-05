A cura della Redazione

Dopo diversi giorni, si registra un nuovo contagio da coronavirus a Torre del Greco, all'esito di 14 tamponi esaminati il 15 maggio.

"Tuttavia, il Centro Operativo Comunale precisa trattarsi dell’accertamento di una positività domiciliare - in forma asintomatica - derivata da contatto familiare con un caso, precedentemente, rilevato e, attualmente, guarito", si legge in una nota".

Sono dunque 2 i soggetti attualmente positivi, 71 i guariti e 20 i decessi.

“Restiamo tranquilli e non diamo adito ad ingiustificato allarmismo - le parole del sindaco Giovanni Palomba -. Era prevedibile la possibilità, soprattutto nella cosiddetta fase 2, di verifica di nuovi contagi. Lo abbiamo ripetuto più volte: la città non è ancora uscita dall’emergenza epidemiologica, tuttora, in atto. Stiamo intervenendo - prosegue - di concerto con l’Autorità sanitaria con i consueti protocolli e le dovute procedure. Faccio, ulteriormente, appello al buon senso ed alla responsabilità di tutti i torresi: rispettare le misure di contenimento e contrasto, e garantire il distanziamento sociale, oggi, è fondamentale per aiutare la città e l’intera comunità a venire a capo di questa situazione e per gestire, nel modo più efficiente, un’autentica emergenza sanitaria che negli ultimi due mesi ha sconvolto il nostro territorio. Rispettiamo gli altri per rispettare noi stessi. Collaboriamo tutti. Uniti ce la faremo”.