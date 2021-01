A cura della Redazione

Scuole aperte a Torre del Greco da lunedì 11 gennaio. Si riparte con la didattica in presenza per le classi dell'infanzia e servizi educativi, nonché prime e seconde elementari.

Il sindaco Giovanni Palomba ha così deciso di allinearsi alla ordinanza regionale, che prevede il progressivo rientro degli studenti tra i banchi a partire proprio da lunedì.

"Ricevo conforto - le parole del primo cittadino - dai dati quotidianamente riscontrati e certificatici dall'ASL, riguardo l'andamento del flusso epidemiologico. Ritengo, per questo, dovendo anche tutelare e garantire il diritto allo studio dei nostri giovani che, al momento, non sussistano condizioni ostative ad una progressiva ripresa dell'attività didattica in presenza, così come immaginata e disciplinata dal Presidente De Luca. Ovviamente, tutto può cambiare, ma saremo pronti ad intervenire allorché le circostanze lo richiederanno".

Intanto, si registrano altri 23 nuovi contagi e 10 guariti. Gli attuali positivi sono 283,di cui 23 ricoverati in ospedale.