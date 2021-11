A cura della Redazione

Usura ed estorsione a Torre del Greco. In seguito ad un’operazione degli uomini della Squadra Mobile della Questura di Napoli ed il Commissariato di Torre del Greco, il 25 ottobre scorso furono effettuati 11 arresti (4 in carcere e 7 ai domiciliari), in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina.

Vittima di usura ed estorsione, la titolare di una storica panetteria di Torre del Greco che aveva avuto il coraggio di denunciare gli episodi a cui era stata sottoposta per circa due anni.

A distanza di otto giorni dagli arresti, ad uno degli imputati, Clorinda Palomba, difesa dall’avvocato Annapaola Palomba, il Gip Maria Concetta Criscuolo ha modificato la misura della custodia in carcere sostituendola con quella degli arresti domiciliari.