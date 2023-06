A cura della Redazione

“Lunedì 3 luglio saremo a bordo dei treni della Circumvesuviana per dirigerci verso la penisola sorrentina. In questo modo sperimenteremo in prima persona la funzionalità del nuovo piano di servizio predisposto dall’Ente Autonomo Volturno, per provare ‘sul campo’ l’effettiva valenza del programma pubblicamente apprezzato dagli altri sindaci dei comuni una volta serviti dalla linea Napoli-Sorrento”.

A dirlo sono il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e l’assessore con delega ai Trasporti, Laura Vitiello, che questa mattina, martedì 27 giugno, hanno incontrato da remoto il presidente di Eav, Umberto De Gregorio.

L’incontro segue la lettera inviata nei giorni scorsi allo stesso De Gregorio, nella quale si chiedeva un confronto in merito al piano sottoposto all’attenzione di tutti i sindaci interessati nei mesi scorsi nel corso di un summit in Prefettura, quando però Mennella non era ancora stato eletto:

“Apprezzo la disponibilità del presidente di Eav al confronto franco – prosegue il sindaco di Torre del Greco – confronto dopo il quale siamo rimasti comunque su posizione diverse. Per l’azienda il programma di esercizio che verrà adottato, in via sperimentale, dal 3 luglio al 3 settembre prossimi, porterà una serie di benefici agli utenti delle città del Miglio d’Oro; per quanto concerne la nostra amministrazione, sentiti anche diversi cittadini-utenti, il piano in questione penalizza fortemente ed ulteriormente i torresi, serviti fino a poco tempo fa da ben sette stazioni sparse sull’intero territorio comunale”.

“Al presidente Eav abbiamo ricordato come, a seguito dell’incontro in Prefettura – le parole di Luigi Mennella e Laura Vitiello – la società di trasporto avesse reso pubblico, attraverso un comunicato, che il programma di esercizio sarebbe partito in forma sperimentale a giugno e solo nei fine settimana, e che invece mai si era palesata l’idea di una partenza spalmata su tutti e sette i giorni. Ci è stato spiegato come tale esercizio era stato previsto comunque tutti i giorni a luglio e si è preferito partire in tal modo per esigenze tecniche e di chiarezza e ci è stato ribadito che il servizio, così come programmato, deve adesso partire necessariamente. Allo stesso tempo però abbiamo incassato la disponibilità ad una revisione qualora emergessero forti criticità”.

Proprio per questo il sindaco Mennella e l’assessore Vitiello hanno informato De Gregorio che lunedì prossimo saranno a bordo dei treni della Circum per “toccare con mano” la bontà o le eventuali problematiche che si troveranno ad affrontare i cittadini diretti in penisola sorrentina.

“Abbiamo chiesto a Umberto De Gregorio – conclude il primo cittadino – di venire insieme a noi, partendo proprio da Torre del Greco, e abbiamo trovato la sua disponibilità a farlo nei giorni seguenti all’avvio del nuovo programma di esercizio. Siamo convinti che solo salendo fisicamente a bordo dei treni, si potranno apprezzare le migliorie e si potranno comprendere le eventualità criticità”.