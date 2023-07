A cura della Redazione

E' di 5 feriti, al momento, il bilancio del crollo di una palazzina a Torre del Greco, avvenuto questo mattina in corso Umberto, al civico 61, abitato pare da 5 nuclei familiari.

Fonti ufficiali - i carabinieri - riferiscono che non ci sono bambini coinvolti.

Tre i feriti che abitavano lì, una 19enne e due uomini, tutti trasportati in ospedale. Per ora, si sa che la ragazza non è in pericolo di vita. Non dovrebbero esserci altre persone sotto le macerie. Se così fosse, sarebbe un miracolo.

Fortuna ha voluto che il cedimento strutturale dello stabile sia avvenuto in una calda domenica estiva e ad un orario della mattinata, intorno a mezzogiorno, in cui verosimilmente gran parte dei residenti, all'incirca una trentina, erano usciti di casa.

Due passanti che transitavano nella zona sono rimasti anch'essi feriti, raggiunti dai detriti, ma le loro condizioni non sono gravi.

Ovviamente, una volta accertata l'assenza di ulteriori dispersi, si apriranno le indagini per capire cosa sia accaduto. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, mentre le investigazioni sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco. I rilievi sono effettuati dai militari dell'Arma del Nucleo Investigativo oplontino. Al momento non c'è alcuna ipotesi sulle cause del crollo.

Sul posto sono giunti carabinieri, Polizia e vigili del fuoco, con squadre USAR, cinofili e mezzi movimentazione terra.