A cura della Redazione

Gli alunni del plesso Romano, chiuso temporaneamente per criticità legate alla sicurezza sismica, troveranno accoglienza nei plessi La Salle e Orsi. La decisione, formalizzata dal sindaco Luigi Mennella e condivisa da genitori e consiglio d’istituto, è stata ufficializzata con una nota della dirigente scolastica Rosaria Colantuono.

Nel dettaglio, dodici classi saranno ospitate nel complesso comunale La Salle, mentre le restanti sei verranno allocate al secondo piano della scuola Orsi, messo a disposizione dall’istituto Falcone-Scauda. Le aule saranno pronte entro fine ottobre per La Salle e tra fine settembre e inizio ottobre per l’Orsi.

La proposta è stata preferita all’alternativa delle 18 aule temporanee tutte a La Salle, che avrebbe comportato tempi più lunghi. Fondamentale il sostegno dei genitori, che attraverso sondaggio e delibera hanno approvato la soluzione, chiedendo però rapidità nei lavori e un servizio di trasporto gratuito ed efficiente.

“È stato un lavoro complesso, ma abbiamo trovato una risposta condivisa – ha spiegato Mennella –. Ringrazio tutti, dai miei assessori ai dirigenti scolastici e comunali, fino ai genitori e alla comunità dell’Orsi che ha messo a disposizione un intero piano. Ai ragazzi, che dovranno affrontare qualche inevitabile disagio, prometto che restituiremo al più presto un plesso Romano sicuro e adeguato”.