Sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata anche in occasione delle imminenti elezioni Europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.

È il proposito che ha guidato l'amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella nel promuovere un'iniziativa che rappresenta una “prima assoluta” per l'Ente. Grazie all'impegno dell'assessore Antonio Ramondo e all'ufficio Igiene urbana ed ambientale guidato dal dirigente delegato Francesca Immobile, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti a Torre del Greco ha messo a disposizione una serie di ecobox che sono già stati portati nelle scuole sede elettorali e saranno sistemati in tutti i 106 seggi sparsi sull'intero territorio cittadino.

Nello specifico, si tratta di contenitori ecologici per differenziare le frazioni che saranno “prodotte” durante la tornata elettorale, scarti che finora sarebbero finiti invece in un unico sacchetto. Realizzato per l'occasione anche un volantino che verrà affisso negli istituti interessati alle operazioni di voto.

“In occasione delle consultazioni elettorali – si legge nell'avviso firmato da Francesca Immobile – i seggi rappresentano un punto nevralgico per la sensibilizzazione e l'applicazione delle normative relative alla raccolta differenziata dei rifiuti. È necessario garantire che all'interno dei seggi elettorali sia adottato un sistema di gestione dei rifiuti che rispetti le normative vigenti in materia di raccolta differenziata”.

Nello specificare che “tutti i seggi elettorali sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti” e che “la responsabilità della corretta gestione della differenziata all'interno del seggio sarà attribuita al presidente”, nel volantino viene anche evidenziato come “il presidente dovrà garantire che i rifiuti vengano smaltiti nei rispettivi ecobox, di cui ogni plesso è dotato, e che la raccolta differenziata sia rispettata da tutti coloro che frequentano il seggio”.