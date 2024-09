A cura della Redazione

“Era necessario sgomberare il campo da qualsiasi tipo di equivoco in vista di un momento che rappresenta un punto fermo nell'operato dell'amministrazione comunale. È bastato poco per riportare la discussione su binari più consoni e per guardare al Pride del prossimo 28 settembre come un'iniziativa che promuova l'aggregazione e l'inclusione”.

A parlare è il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che quest'oggi ha incontrato nel proprio ufficio a palazzo Baronale una delegazione degli organizzatori della manifestazione di fine mese composta da Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, e dal garante per i diritti delle persone Lgbt per il comune di Volla, Claudia Cavallo, insieme al dirigente delle politiche sociali dell'Ente, Alessandro Borrelli.

“Le recenti polemiche sollevate da alcuni post social relativi ad un paio di anni fa – prosegue il primo cittadino – hanno portato a farci promotori immediatamente di questo chiarimento, che è servito a sgomberare il campo - qualora ve ne fosse bisogno - da ogni equivoco circa le intenzioni dell'amministrazione in merito all'iniziativa, per la quale del resto stiamo lavorando già da diversi mesi. Le parti si sono incontrate, confrontate e ove necessario scusate alcune affermazioni, aspetto questo che ci permette di guardare avanti in vista del Pride. Non solo. L'occasione è stata propizia per porre le basi circa le necessarie attività future, a cominciare da quelle legate alla viabilità e alla sicurezza che, nei prossimi giorni, coinvolgeranno tutti gli organismi preposti”.

“Il Pride è orgoglio e visibilità per le persone Lgbtqia+ - è il commento di Antonello Sannino - ma è soprattutto una grande opportunità di confronto democratico e di crescita per il territorio. Le scuse sincere del dottor Borrelli e la rinnovata volontà dell'amministrazione di supportare e sostenere il Pride e le nostre battaglie, chiudono per noi la vicenda, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista, ancora più importante, umano. Superare insieme paure e pregiudizi è la missione ultima e autentica del nostro attivismo politico e associativo. Il Pride del 28 sarà una grande festa di democrazia e civiltà per la città di Torre del Greco”.