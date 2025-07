A cura della Redazione

Torre del Greco si prepara ad accogliere la quarta edizione di Cuorebuonodichef, l’evento benefico che negli anni è diventato un punto di riferimento per la gastronomia solidale in Campania. Mercoledì 16 luglio 2025, a partire dalle ore 20, l’area esterna dell’istituto comprensivo Don Milani – plesso Parrella (viale Francesco Coscia) si trasformerà in un palcoscenico di sapori e generosità, dove chef, pasticceri, panificatori e pizzaioli d’eccellenza si uniranno per sostenere una causa importante.

Nato dalla lungimiranza degli chef Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli, Cuorebuonodichef ha saputo conquistare l’attenzione di tutta la regione, grazie a una formula che unisce la passione per la cucina di qualità a un profondo spirito di solidarietà. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla sottosezione Unitalsi di Torre del Greco, un’organizzazione no profit impegnata nell’assistenza ai malati, alle persone con disabilità e alle famiglie in difficoltà.

La manifestazione è cresciuta edizione dopo edizione, coinvolgendo ben 64 professionisti tra chef, pasticceri, panificatori, pizzaioli, maître, sommelier e dj, pronti a mettere in campo tutto il loro talento per offrire una esperienza gastronomica unica. Ogni assaggio sarà dunque anche un gesto di generosità, un modo concreto per sostenere chi ha bisogno.

“Siamo immensamente orgogliosi di arrivare a questa quarta edizione – spiega lo chef Antonio Sorrentino –. Cuorebuonodichef rappresenta la perfetta sintesi tra la nostra passione per la cucina e il desiderio di aiutare la comunità. Ogni professionista che partecipa mette il cuore oltre la competenza, creando un evento che è un simbolo di solidarietà e eccellenza campana”.

L’iniziativa, che gode del patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, guidato dal sindaco Luigi Mennella, è aperta a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna del buon cibo e della beneficenza. La donazione prevista è di 30 euro, un piccolo contributo per un grande progetto.

Se desideri prendere parte a questa serata di solidarietà, potrai scegliere tra diverse opzioni per assicurarti un posto all’evento.

1. Bonifico bancario

È possibile effettuare un bonifico dell’importo totale del contributo direttamente sul conto corrente intestato a Unitalsi, con IBAN IT14U0503404040000000003582. Nel bonifico è importante inserire come causale la dicitura “Charty dinner Cuorebuonodichef” e indicare i nominativi dei partecipanti. Per accedere all’evento basterà presentare la ricevuta del bonifico come conferma dell’avvenuto pagamento.

2. Acquisto presso partner locale

I biglietti sono disponibili anche presso la cioccolateria “Felici e Fondenti”, situata in via Roma a Torre del Greco. Qui potrai acquistare il tuo ingresso e, presentando il biglietto originale la sera dell’evento, avere l’accesso garantito.

3. Acquisto tramite volontari Unitalsi

I volontari dell’Unitalsi sono a disposizione per la vendita diretta dei biglietti, garantendo così un contatto diretto e facile con chi organizza l’evento.

4. Prenotazione online tramite Google Forms

Per chi preferisce la comodità della prenotazione digitale, è attivo il modulo online al link https://forms.gle/dvCg2srDHvVD4ZJq9. Qui si può lasciare il numero di partecipanti e i nominativi, riservando così i biglietti in anticipo.

5. Prenotazione via Facebook

Attraverso la pagina Facebook ufficiale di Unitalsi è possibile prenotare lasciando sempre il numero di partecipanti e i nominativi. La sera dell’evento sarà possibile versare la donazione e ritirare i biglietti direttamente al desk dei volontari.

6. Partecipazione senza prenotazione

Infine, per chi fosse all’ultimo momento, sarà possibile presentarsi direttamente la sera dell’evento e versare il contributo di partecipazione al desk dei volontari all’ingresso, con ingresso soggetto a disponibilità di posti.