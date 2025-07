A cura della Redazione

Via alle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/26. È quanto rende noto un avviso firmato dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dal dirigente Gaetano Camarda.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, è far partire a ridosso dell’avvio delle lezioni. Per questo motivo, a partire da lunedì 30 giugno e fino a venerdì 25 luglio “sono aperte – come si legge nella comunicazione diramata dall’ufficio pubblica istruzione – le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026, riservato agli alunni delle scuole cittadine dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Decorso tale periodo, ulteriori richieste di iscrizione potranno essere vagliate non prima di novembre 2025, nei limiti dei posti rimasti eventualmente disponibili per ciascuna linea”.

La gestione delle iscrizioni e dei rapporti con l’utenza è affidata alla ditta Angelino Spa, mentre le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Autoroute, accessibile dell’indirizzo web https://scuolabustdg.autoroute.it/portalecittadino/login. Viene inoltre ricordato che l'accesso al gestionale delle iscrizioni può avvenire solo attraverso Spid o carta d’identità elettronica.

“Ai fini della corretta presentazione dell’istanza – viene ancora precisato – è necessario compilare il modulo di domanda; caricare una foto (formato tessera) dell’alunno; compilare i campi relativi all'eventuale delega al prelievo dell’alunno (allegando carta di identità del genitore/tutore delegante)”.

Nel caso in cui si abbia diritto alla riduzione della quota di iscrizione, è necessario inoltre caricare la certificazione Isee 2025 in corso di validità. “Se tale certificazione non viene allegata – è ricordato agli utenti – si applica in automatico la tariffa ordinaria”.

Tutte le istanze pervenute entro il 25 luglio saranno sottoposte a verifica e, “anche se accolte, sono da intendersi come provvisorie fino all'approvazione del piano di trasporto scolastico 2025, prevista entro il 15 settembre. Dopo tale data, gli utenti riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, comunicazione relativa all'assegnazione della linea e alle modalità di pagamento. All'esito dell'avvenuto pagamento, l'istanza sarà intesa come accolta in via definitiva e l'utente potrà stampare dalla piattaforma informatica la tessera di viaggio”.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo sportello front-office istituito in via Calastro 37, aperto al pubblico dal 30 giugno al 25 luglio tutti i giorni lavorativi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

“Si rammenta che – le ultime raccomandazioni che arrivano dall’avviso firmato da Mariateresa Sorrentino e Gaetano Camarda – non saranno evase domande di utenti per i quali risultino debiti riferiti alla fruizione di servizi scolastici (refezione e/o trasporto) per i precedenti anni scolastici”.