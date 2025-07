A cura della Redazione

Notte di stelle e di ricordi all’arena della musica di Torre del Greco dove Raf, venerdì 11 luglio, ha celebrato i quarant’anni di Self Control, regalando emozioni ai fan di tutte le generazioni. Un concerto da grandi numeri che ha acceso di entusiasmo oltre quattromila persone che, seguendo la star del pop italiano, hanno cantato e ballato fino a tarda sera sulle note di grandi successi come Battito animale, Ti pretendo, Sei la più bella del mondo, Cosa resterà degli anni Ottanta e, sul finale, Self Control.

Ancora una volta, ad aprire la serata, accompagnato dalla presentazione di Imma Pirone, è stato il giovanissimo e talentuoso Simone Grande che si è guadagnato una standing ovation per l’interpretazione senza una sbavatura, di brani come Avrai di Claudio Baglioni; Quando di Pino Daniele e La Cura di Giorgia.

Conclusa la performance di Raf, cresce adesso l’attesa per il concerto di Nek, altra icona pop della musica italiana. Le luci dell’arena, con la promessa di regalare una nuova notte magica ai fan che arriveranno da ogni parte della Campania, si riaccenderanno martedì 15 luglio alle 21 sulle note di brani famosissimi come Lascia che io sia, Un’estate normale, Laura non c’è o Dimmi cos’è.

Il Coral Sound iniziato l’8 luglio con il concerto dei Pooh Legend si concluderà giovedì 17 luglio a partire dalle 18,30 con la super serata NU Disco: talk, musica, market e food tra ospiti come Jonson Righeira e Mix by Erry. Durante tutti gli eventi è previsto un punto ristoro.

Il Coral Sound nasce da un’idea dall’associazione l’Emanuele che ha creato l’arena della musica a Torre del Greco su un terreno della famiglia Palomba, messo a disposizione a titolo completamente gratuito, per favorire la raccolta di fondi da destinare alla ristrutturazione della Casa dei Piccoli Cuori, per i bambini malati e abbandonati.