A cura della Redazione

Si terrà domani, martedì 11 novembre, alle ore 16, la presentazione del nuovo Piano di Protezione Civile comunale di Torre del Greco.

L’iniziativa si svolgerà nella sala convegni del Museo Virtuale del Corallo, all’interno del complesso della Santissima Trinità di largo dell’Annunciazione.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Luigi Mennella, dell’assessore alla Protezione Civile Antonio Ramondo e della vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia.

A illustrare la struttura del piano, con i relativi scenari di rischio e la pianificazione delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze, sarà la dirigente del settore Protezione Civile, Maria Gabriella Camera.

Seguiranno gli interventi dei geologi Francesco Cuccurullo e Osvaldo Nelson, che entreranno nel dettaglio tecnico del documento.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook