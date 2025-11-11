A cura della Redazione

I processi di rigenerazione urbana di Torre del Greco sono stati al centro del convegno “Campania, terra di mare”, svoltosi domenica 9 novembre nel Padiglione Italia dell’Arsenale di Venezia, nell’ambito della Biennale di Architettura 2025.

L’evento, promosso da IN/Arch Campania e Regione Campania in collaborazione con i Comuni di Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Torre Annunziata e Portici, ha affrontato i temi della pianificazione e valorizzazione della fascia costiera regionale.

Nel corso dei lavori – moderati dall’architetto Carlo De Luca, presidente di IN/Arch Campania – è intervenuto, con un videomessaggio, il sindaco Luigi Mennella, che ha illustrato le principali iniziative della città in materia di rigenerazione: dagli interventi del programma Più Europa ai Pics, fino ai progetti Prius.

L’architetto Giovanni Di Leo ha poi descritto i principali interventi in corso e futuri: ampliamento del porto, riqualificazione della Litoranea e del centro storico, ripascimento delle spiagge, la realizzazione del Mac³ – Museo di Arte, Città, Corallo e Cammeo, e il recupero di Villa Macrina, Parco Bottazzi e Molini Marzoli, dove sorgeranno i dipartimenti universitari di biologia marina.

Il modello di sviluppo illustrato è stato posto in relazione con le esperienze europee di trasformazione sostenibile dei territori costieri, in linea con la recente partecipazione del sindaco Mennella al World Travel Market di Londra, come coordinatore del settore turismo dell’area vesuviana per Anci Campania.

