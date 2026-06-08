Torre del Greco, la Festa dei Quattro Altari: una mostra racconta 500 anni di storia

A cura della Redazione

Un viaggio nella città di Torre del Greco attraverso oltre cinque secoli di tradizione per riscoprire l’anima più autentica della Festa dei Quattro Altari. È la proposta del Centro d’Arte Mediterranea che, in occasione dell’edizione 2026 della storica manifestazione cittadina, inaugurerà una mostra interamente dedicata alla storia dell’evento simbolo di Torre del Greco.

L’esposizione aprirà i battenti venerdì 12 giugno alle ore 19 nella sede di via Marconi e resterà visitabile fino al 20 giugno. Un appuntamento che si distingue rispetto alle iniziative degli anni precedenti per una scelta precisa: spostare l’attenzione dagli artisti e dagli allestimenti contemporanei per concentrarsi sulle radici storiche, culturali e religiose della Festa dell’Ottava.

L’obiettivo è offrire ai visitatori un’occasione di approfondimento sul significato originario della manifestazione, nata come celebrazione religiosa e divenuta nel tempo anche simbolo dell’identità civica cittadina, soprattutto dopo essere stata associata alle celebrazioni per il riscatto baronale del 1899.

La mostra accompagnerà il pubblico in un percorso cronologico che attraversa oltre cinquecento anni di storia locale. Attraverso fotografie d’epoca, filmati, documenti, articoli di giornale, libri e testimonianze sarà possibile ripercorrere l’evoluzione della Festa dei Quattro Altari, osservandone i cambiamenti e le trasformazioni senza perdere di vista quelli che vengono considerati i suoi elementi fondanti: gli altari, i tappeti artistici e le luminarie.

«Abbiamo sentito la necessità di riportare al centro della riflessione proprio gli Altari e tutto ciò che rappresentano - spiega il presidente del Centro d’Arte Mediterranea, Gigi Madonna - perché costituiscono la testimonianza più autentica del talento artistico e della creatività che hanno reso celebre Torre del Greco nel corso dei secoli».

Secondo il presidente dell’associazione, negli ultimi anni la festa ha saputo arricchirsi di numerose iniziative culturali e di spettacolo, ma spesso il nucleo originario della manifestazione rischia di passare in secondo piano.

«Oggi assistiamo a una serie di eventi di grande qualità, ma talvolta manca un elemento che li colleghi alla tradizione storica della festa. Si rischia di trasformare tutto in un festival cittadino nel quale gli Altari finiscono per occupare uno spazio marginale, quando invece dovrebbero rappresentare il cuore dell’intera manifestazione», sottolinea Madonna.

Tra gli aspetti più suggestivi che verranno raccontati nel percorso espositivo vi sono anche alcune usanze ormai scomparse. In passato, infatti, gli altari venivano tenuti nascosti fino al momento dell’inaugurazione ufficiale e scoperti davanti ai cittadini durante una cerimonia pubblica accompagnata dalla benedizione del “Mistero” da parte del sacerdote incaricato.

Una tradizione che, come ricordano gli organizzatori, era resa possibile anche dall’attività dei due storici comitati – quello comunale e quello cittadino – che per anni hanno curato l’organizzazione della festa e il cui ritorno viene auspicato dagli stessi promotori della mostra.

L’iniziativa si propone dunque non solo come una rassegna storica, ma anche come un’occasione per riflettere sul futuro della Festa dei Quattro Altari, riscoprendone l’identità più profonda e valorizzando il patrimonio culturale che continua a rappresentare uno dei simboli più significativi di Torre del Greco.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook