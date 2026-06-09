Torre del Greco, Quattro Altari: il Villaggio dei Sapori accende la festa

Torre del Greco si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della Festa dei Quattro Altari: il Villaggio dei Sapori, l'area food che animerà la suggestiva Villa Comunale Ciaravolo nelle serate del 12, 13 e 14 giugno, a partire dalle ore 17.30 con ingresso libero.
L'iniziativa sarà curata dall'Associazione Gusto Vesuviano, realtà impegnata da anni nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio e nella promozione della cultura gastronomica dell'area vesuviana. Attraverso il Villaggio dei Sapori, l'associazione rinnova il proprio impegno nel raccontare il cibo a chilometro zero, le tradizioni culinarie locali e l'identità di una terra ricca di sapori autentici.
Per tre giorni, cittadini e visitatori potranno vivere un percorso gastronomico dedicato alle migliori espressioni dello street food campano, grazie alla presenza di operatori e attività che rappresentano l'eccellenza del settore e potranno anche beneficiare della visione dei concerti musicali della festa, grazie all’installazione di un led wall.
Ecco gli stand presenti all'evento:
- Pizzeria Vincenzo Capuano e Pizzeria Terranera, per quanto concerne la pizza napoletana
- De Figliole, con la tradizionale pizza fritta
- Raffinato's, con le sue specialità di panini gourmet
- Take't o Pane, con sfizi e fritti della tradizione
- Ventuno Grammi, cornetteria Smile, Poppella e Gelateria San Marco per gli stand dedicati alle dolci tentazioni
- Il Cozzaro Nero, con lo street food al sapore di mare
- Ristorante Con Gusto, per chi vuole scegliere la pasta
- Bottiglieria 76 e la merenda della tradizione
- Per la parte beverage, presenti i marchi di birra Nastro Azzurro e Pepsi Col
Il Villaggio dei Sapori sarà un luogo di incontro, convivialità e scoperta, dove il gusto si intreccia con la cultura e le tradizioni popolari che da sempre caratterizzano la Festa dei Quattro Altari, una delle manifestazioni più rappresentative della città di Torre del Greco.
Momenti e dettagli dei tre giorni di area food, saranno raccontati via social sui canali facebook, instagram e tiktok dell’associazione Gusto Vesuviano.