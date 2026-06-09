Torre del Greco, Quattro Altari: il Villaggio dei Sapori accende la festa

A cura della Redazione

Torre del Greco si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della Festa dei Quattro Altari: il Villaggio dei Sapori, l'area food che animerà la suggestiva Villa Comunale Ciaravolo nelle serate del 12, 13 e 14 giugno, a partire dalle ore 17.30 con ingresso libero.

L'iniziativa sarà curata dall'Associazione Gusto Vesuviano, realtà impegnata da anni nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio e nella promozione della cultura gastronomica dell'area vesuviana. Attraverso il Villaggio dei Sapori, l'associazione rinnova il proprio impegno nel raccontare il cibo a chilometro zero, le tradizioni culinarie locali e l'identità di una terra ricca di sapori autentici.

Per tre giorni, cittadini e visitatori potranno vivere un percorso gastronomico dedicato alle migliori espressioni dello street food campano, grazie alla presenza di operatori e attività che rappresentano l'eccellenza del settore e potranno anche beneficiare della visione dei concerti musicali della festa, grazie all’installazione di un led wall.

Ecco gli stand presenti all'evento:

Pizzeria Vincenzo Capuano e Pizzeria Terranera, per quanto concerne la pizza napoletana

De Figliole, con la tradizionale pizza fritta

Raffinato's, con le sue specialità di panini gourmet

Take't o Pane, con sfizi e fritti della tradizione

Ventuno Grammi, cornetteria Smile, Poppella e Gelateria San Marco per gli stand dedicati alle dolci tentazioni

Il Cozzaro Nero, con lo street food al sapore di mare

Ristorante Con Gusto, per chi vuole scegliere la pasta

Bottiglieria 76 e la merenda della tradizione

Per la parte beverage, presenti i marchi di birra Nastro Azzurro e Pepsi Col

Il Villaggio dei Sapori sarà un luogo di incontro, convivialità e scoperta, dove il gusto si intreccia con la cultura e le tradizioni popolari che da sempre caratterizzano la Festa dei Quattro Altari, una delle manifestazioni più rappresentative della città di Torre del Greco.

Momenti e dettagli dei tre giorni di area food, saranno raccontati via social sui canali facebook, instagram e tiktok dell’associazione Gusto Vesuviano.