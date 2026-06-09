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Torre del Greco, Quattro Altari: il Villaggio dei Sapori accende la festa

Torre del Greco, Quattro Altari: il Villaggio dei Sapori accende la festa

Dal 12 al 14 giugno la Villa Comunale Ciaravolo ospita l’area food della manifestazione: pizza, fritti, panini gourmet, dolci, specialità di mare e concerti visibili anche su maxischermo.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Torre del Greco si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della Festa dei Quattro Altari: il Villaggio dei Sapori, l'area food che animerà la suggestiva Villa Comunale Ciaravolo nelle serate del 12, 13 e 14 giugno, a partire dalle ore 17.30 con ingresso libero.

L'iniziativa sarà curata dall'Associazione Gusto Vesuviano, realtà impegnata da anni nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio e nella promozione della cultura gastronomica dell'area vesuviana. Attraverso il Villaggio dei Sapori, l'associazione rinnova il proprio impegno nel raccontare il cibo a chilometro zero, le tradizioni culinarie locali e l'identità di una terra ricca di sapori autentici.

Per tre giorni, cittadini e visitatori potranno vivere un percorso gastronomico dedicato alle migliori espressioni dello street food campano, grazie alla presenza di operatori e attività che rappresentano l'eccellenza del settore e potranno anche beneficiare della visione dei concerti musicali della festa, grazie all’installazione di un led wall. 

Ecco gli stand presenti all'evento:

  • Pizzeria Vincenzo Capuano e Pizzeria Terranera, per quanto concerne la pizza napoletana
  • De Figliole, con la tradizionale pizza fritta
  • Raffinato's, con le sue specialità di panini gourmet
  • Take't o Pane, con sfizi e fritti della tradizione
  • Ventuno Grammi, cornetteria Smile, Poppella e Gelateria San Marco per gli stand dedicati alle dolci tentazioni
  • Il Cozzaro Nero, con lo street food al sapore di mare
  • Ristorante Con Gusto, per chi vuole scegliere la pasta
  • Bottiglieria 76 e la merenda della tradizione
  • Per la parte beverage, presenti i marchi di birra Nastro Azzurro e Pepsi Col

Il Villaggio dei Sapori sarà un luogo di incontro, convivialità e scoperta, dove il gusto si intreccia con la cultura e le tradizioni popolari che da sempre caratterizzano la Festa dei Quattro Altari, una delle manifestazioni più rappresentative della città di Torre del Greco.

Momenti e dettagli dei tre giorni di area food, saranno raccontati via social sui canali facebook, instagram e tiktok dell’associazione Gusto Vesuviano.

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