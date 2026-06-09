Torre del Greco, serra di cannabis in casa: 48enne arrestato dai Carabinieri

A cura della Redazione

I Carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato un 48enne già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nelle ore serali, intorno alle ore 20, quando i militari hanno fatto accesso nell’abitazione dell’uomo.

L’intervento dei Carabinieri nell’abitazione

All’interno dell’immobile, i militari hanno trovato una situazione di forte degrado e disordine. Nel corso della perquisizione, però, l’attenzione si è concentrata su una stanza trasformata in una vera e propria serra indoor per la coltivazione di cannabis.

La struttura era completa di impianto di illuminazione artificiale, sistema di aerazione e irrigazione, elementi utilizzati per favorire la crescita delle piante in ambiente domestico controllato.

La serra indoor e il materiale sequestrato

All’interno della serra erano presenti 10 piante di cannabis, già in fase di coltivazione.

Nel resto dell’abitazione, tra cucina e ripostigli, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, strumenti per la pesatura della droga e diversi contenitori utilizzati per la conservazione

L’arresto e la misura cautelare

Il 48enne è stato immediatamente tratto in arresto con l’accusa di produzione e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del successivo giudizio.

La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. Intanto, proseguono gli accertamenti dei Carabinieri di Torre del Greco per ricostruire eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con attività di spaccio sul territorio.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook