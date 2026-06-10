Torre del Greco, torna il Premio Fratelli De Filippo: edizione dedicata a Grazia Raia

Il prestigioso concorso “Premio Internazionale di Poesia Fratelli De Filippo”, nato a Torre del Greco per onorare l’eredità artistica di Eduardo, Peppino e Titina, si colloca nell’alveo della creatività contemporanea, privilegiando obiettivi fondamentali. Tra questi spiccano la necessità di esprimere la propria interiorità artistica e poetica, nonostante la terribile temperie culturale e sociale sia devastata dai venti di guerra.

Con questi propositi, la poesia e la scrittura si traducono in un profondo impegno civile per la costruzione di un mondo migliore. Non a caso, questa nona edizione si carica di forti emozioni ed è dedicata alla memoria della signora Grazia, defunta moglie di Salvatore De Chiara, fondatore del Premio. Una donna che ha speso la sua vita a tutela dei più fragili e nella cura degli amici a quattro zampe.

Ed infatti, attraverso la partecipazione di autori, attori e giovani talenti, e grazie al lavoro attento delle giurie, la manifestazione intende celebrare l’arte come strumento di solidarietà, pace e bellezza.

“Per me, questi sentimenti – ci racconta Salvatore De Chiara – hanno il volto e il ricordo di Grazia, la mia amata moglie. Sebbene non sia più accanto a noi, la sua presenza continua a vivere con immensa intensità attraverso l’esempio che ci ha lasciato. Penso alle sue difficili battaglie in difesa dei più deboli e alla costante cura degli animali: una straordinaria capacità di trasformare la sensibilità in azione concreta. Esempi – conclude - che trovano il loro corrispettivo nella poesia, l’arte in grado di lasciare un segno indelebile in chi la accoglie”.

Per partecipare al Premio, che si avvale della preziosa collaborazione del Corpo GAV di Raffaella Belfiore, le poesie dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica ordinaria a: premiodefilippo@libero.it., entro e non oltre il 30 settembre 2026. Per informazioni: whatsapp 3349038381. Per la visione del bando CLICCA QUI