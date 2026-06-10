Torre del Greco, vela e memoria a Villa Campolieto: premiati i giovani velisti e omaggio a Christiana Navone

A cura della Redazione

Una serata tra sport, istituzioni e ricordo quella ospitata a Villa Campolieto, dove il Circolo Nautico Torre del Greco ha celebrato la chiusura della stagione agonistica con le premiazioni delle regate “Trofeo Città di Torre del Greco” e “Sulle rotte dei Borbone”.

L’evento, inserito nel calendario promosso dall’Associazione Circoli Nautici della Campania in occasione della Giornata del mare e della cultura marina, ha unito momenti di festa e riconoscimenti sportivi a un intenso tributo umano.

Il ricordo di Christiana Navone: il mare come eredità di passione

Il passaggio più toccante della serata è stato dedicato a Christiana Navone, giovane appassionata di vela scomparsa prematuramente.

Alla sua memoria è stato istituito un trofeo speciale, assegnato all’equipaggio con l’età media più bassa tra quelli in gara nella regata “Sulle rotte dei Borbone”, promosso dal Rotaract di Torre del Greco e consegnato da Alberta Della Gatta, prefetto del distretto 2010.

Ma il gesto più significativo è arrivato dalla famiglia: una barca Ilca 4 è stata intitolata a Christiana e sarà utilizzata per l’allenamento dei giovani velisti del circolo.

“L’idea è stata dei genitori di Christiana – ha spiegato il presidente Gianluigi Ascione – che hanno voluto lasciare un segno concreto della sua passione per la vela e per il mare”.

Premi e riconoscimenti tra sport e tradizione marinaresca

Durante la serata sono stati consegnati numerosi riconoscimenti, tra cui i trofei della Lega Navale Italiana – sezione di Napoli, il Trofeo Serapide della Lega Navale di Pozzuoli e le premiazioni del Circolo Nautico Punta Imperatore.

Spazio anche alla Scheria Cup, premiata dal consigliere zonale Filippo Darrigo insieme al segretario di zona FIV Maurizio Iovino.

Le istituzioni: un sostegno condiviso allo sport giovanile

A sottolineare il valore educativo e ambientale dell’iniziativa è stato il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda, che ha ribadito la volontà di proseguire la collaborazione con il circolo nautico.

Presenti anche numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo: Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio; Valentina Ascione, consigliera comunale delegata allo sport di Torre del Greco; Manuela Palombi, associazione Forti Guerriere; Francesco Di Rosa, presidente associazione dirigenti scolastici; Michele Sorrenti, presidente Lega Navale Napoli; Pasquale Orofino, presidente V Zona FIV e Circolo Punta Imperatore

La scuola protagonista dell’accoglienza

La parte logistica e organizzativa dell’evento è stata supportata dagli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto Pantaleo di Torre del Greco, guidato dal dirigente Giuseppe Mingione, che hanno curato accoglienza e buffet finale.

Un contributo che ha rafforzato il legame tra formazione, territorio e cultura del mare.