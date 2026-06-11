Capri-Torre del Greco, sfida internazionale in mare aperto: 25 atleti in gara

A cura della Redazione

Una sfida internazionale per provare a conquistare un posto alla prossima Capri-Napoli, la storica gara di nuoto in acque libere quest’anno in programma sabato 5 settembre. Ventotto chilometri che uniscono l’isola azzurra alla terra ferma che guarda il Vesuvio da compiere in meno di sette ore per gli uomini e 7.15 per le donne. È la sfida nella sfida della Capri-Torre del Greco, la gara natatoria che torna con la sua seconda edizione sabato 13 giugno, partenza da Le Ondine Beach Club e arrivo nelle acque antistanti il lido Miramare di Torre del Greco.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella grazie al lavoro portato avanti dalla consigliera delegata allo sport Valentina Ascione, è organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione e dalla Eventualmente Aquatics di Luciano Cotena.

In tutto sono 25 i nuotatori che si sfideranno sabato: nel “Solo” (coloro i quali sono chiamati a completare la traversata senza l’ausilio di compagni di squadra e dunque senza possibilità di cambi) sono sette i pretendenti. Tra gli uomini sfida tutta tricolore con Gabriele Rossello, Francesco Colla, Luigi D’Alfonso e Marzio Gildo Cavaliere; tra le donne invece lotta a tre tra la statunitense Erica Esterly e le nuotatrici della Turchia Ozgecan Ozdemircan e Eda Savcigil.

Completano il quadro degli atleti in acqua le quattro staffetta: grande curiosità in quella argentina di Abracua, che sarà capitana da Claudio Plit, veterano delle acque libere e in passato quattro volte trionfatore alla Capri-Napoli (1979, 1980, 1981 e 1986). Plit vanta anche il record assoluto di presenze alla competizione (23, quindici a quella ufficiale ed altre otto in staffetta). A contendere alla compagine sudamericana la vittoria saranno la staffetta italiana Il club dei Bretti, quella maltese di Neptunes Lovers e la formazione internazionale The Sea Suite composta da atleti provenienti da Francia, Ungheria e Regno Unito.

In attesa dell’arrivo dei nuotatori, al lido Miramare sabato pomeriggio dalle 15 e fino alle 17 tre squadre di pallanuoto under 14 (Circolo Posillipo, Canottieri Napoli e Swim Academy) si contenderanno il trofeo Città di Torre del Greco, con le prime partite in programma già venerdì 12 giugno sempre in orario pomeridiano.