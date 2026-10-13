Torre del Greco, interventi a favore di persone con disturbi dello spettro autistico: avviso pubblico

A cura della Redazione

Avviso pubblico per l’individuazione di enti del terzo settore ai fini della costituzione di partenariati per la realizzazione di interventi a favore di persone con disturbi dello spettro autistico. È quello redatto dall’ufficio politiche sociali del Comune di Torre del Greco e firmato dal dirigente Amedeo Cortese.

La procedura, come si legge nel documento licenziato dall’ufficio di stanza negli ex molini meridionali Marzoli, “è finalizzata a individuare Ets capofila potenziali, singoli o raggruppati, che propongano interventi rispondenti ai bisogni di persone con disturbo dello spettro autistico in età di transizione (16–21 anni) e adulte e delle loro famiglie”. L’Ambito N31 - di cui è capofila il Comune di Torre del Greco - “potrà utilizzare le proposte selezionate per la definizione concertata dei progetti, fermo il rispetto dei vincoli dell’avviso regionale e delle prerogative dell’Ets beneficiario”. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’importo massimo finanziabile per ciascuna proposta è di 200mila euro e la durata progettuale è di dodici mesi, salvo proroga. Sono ammessi gli enti del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dall’avviso regionale (e riportati nell’avviso del Comune, presente all’albo pretorio del sito www.comune.torredelgreco.na,it). La proposta deve essere redatta direttamente sul modello ufficiale (presente sempre sul sito dell’ente): le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec a [email protected] entro le ore 12 di martedì 20 ottobre. “Il termine – viene ancora evidenziato – è individuato dall’amministrazione per consentire la valutazione e la predisposizione delle candidature entro il 2 novembre 2026. Farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della pec”.

Tutte le altre necessità relative alla presentazione dell’istanza sono specificate nell’avviso pubblico comunale.