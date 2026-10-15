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Torre del Greco, domenica 18 ottobre ultimo appuntamento con Torre in Fiaba

Torre del Greco, domenica 18 ottobre ultimo appuntamento con Torre in Fiaba

Un'ultima domenica di magia e divertimento a Torre del Greco, tra racconti, musica, laboratori creativi e teatro per tutta la famiglia

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Arriva a conclusione Torre in Fiaba, la rassegna dedicata ai più piccoli che per tre domeniche ha trasformato la dimora vesuviana di Villa Macrina in un vero e proprio parco incantato a disposizione dei bambini e dei loro genitori.

L’ultimo appuntamento della kermesse, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e portata avanti dall’ufficio Cultura dell’ente, che rientra nel più ampio progetto “Le stagioni della Campania dal mare al Vesuvio” (che vede il Comune di Torre del Greco capofila, con la partecipazione anche di Ercolano e Trecase), è dedicato al tema Fiabesche emozioni.

Come avvenuto nelle precedenti due circostanze, domenica 18 ottobre sono in programma tre laboratori aperti ad un massimo di 25 bambini, e un successivo spettacolo per il quale è prevista una capienza pari a duecento piccoli spettatori. Anche in questo caso, tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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Si parte alle 10.30 con i laboratori curati da La fabbrica del divertimento: “Ai piedi del letto - L’arte di trasformare la carta e le emozioni”, laboratorio artistico con Carmela Caldara e Saverio Francesco Galdo (consigliato dai 4 anni in su). Verranno svolte altre attività, come “Chi suona in Villa? Federico e l’allegra banda a quattro zampe”, ovvero un laboratorio musicale dall’albo sonoro. Poi ci sarà “Il condominio degli animali” di Noemi Ricciardi e Sara Salsano (consigliato dai 3 anni in su); “Chi ha paura del lupo? Storie da leggere, ascoltare e… ululare”, con letture sonore interattive che vedono la partecipazione anche de ‘A Sunagliera (consigliato, anche questo, dai 3 anni in su).

A seguire, dalle 11.30, sarà la volta di “Gedeone cuor di fifone”, spettacolo teatrale de La Mansarda Teatro dell’orco, per la regia di Maurizio Azzurro, testo di Roberta Sandias, adatto dai dai tre anni in su.

Come già ribadito in occasione delle precedenti tappe, le età consigliate sono da ritenersi puramente indicative: come spiegano infatti i promotori della rassegna, “le fiabe, l’arte, la musica e il teatro non hanno età”.

Va infine ricordato che anche in questa circostanza, per venire incontro alle esigenze del cittadino, domenica prossima sarà disponibile in forma gratuita l’area parcheggio presente presso l’istituto comprensivo Angioletti di via Giovanni XXIII.

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