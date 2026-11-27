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Torre del Greco, polemica su ExpoFlora: «Il Comune assente alla fiera dei fiori»
Le forze civiche contestano le scelte dell’amministrazione Mennella e chiedono maggiore attenzione alle eccellenze produttive del territorio
La mancata presenza di uno stand istituzionale del Comune di Torre del Greco a ExpoFlora Italy accende il confronto politico in città. A sollevare il caso è l’Unione delle Forze Civiche, che in una nota contesta le scelte dell’amministrazione comunale in materia di promozione del territorio.
Nel mirino della coalizione civica la partecipazione del Comune alla fiera internazionale del florovivaismo, in programma fino al 29 novembre al Nuovo Mercato dei Fiori di Torre Annunziata, dove, secondo i rappresentanti del gruppo, manca uno spazio istituzionale dedicato alla città corallina.
La difesa delle eccellenze locali
«Torre del Greco è conosciuta nel mondo come la città dei fiori e del corallo», sottolineano i portavoce dell’Unione delle Forze Civiche. Per la coalizione, l’assenza di uno stand rappresenta un’occasione mancata per valorizzare le aziende florovivaistiche del territorio in una manifestazione di respiro internazionale, organizzata a pochi chilometri dalla città.
Il confronto con la Borsa Mediterranea del Turismo
Le critiche investono anche le priorità di spesa dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella. La coalizione mette a confronto la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), giudicata onerosa per le casse comunali, con la mancata presenza istituzionale alla rassegna florovivaistica promossa dalla Regione Campania.
Secondo l’Unione, il Comune dovrebbe sostenere maggiormente le imprese del settore, impegnate ad affrontare le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della concorrenza internazionale.
La richiesta di chiarimenti al Comune
L’Unione delle Forze Civiche chiede quindi all’amministrazione di spiegare pubblicamente le ragioni del mancato allestimento dello stand. «Torre del Greco merita di sapere perché si continuino a disperdere risorse in passerelle d’immagine, lasciando sole le imprese che da generazioni portano il nome della città nel mondo», concludono i rappresentanti della coalizione.
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