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Una barca per custodire il ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto e trasmettere alle nuove generazioni la sua passione per il mare e lo sport.

Ha toccato per la prima volta l’acqua “Chris”, l’imbarcazione della classe ILCA 4 donata al Circolo Nautico di Torre del Greco dai genitori di Christiana Navone, la giovane odontoiatra prematuramente scomparsa a soli 25 anni nel gennaio del 2025.

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Una cerimonia nel segno del ricordo

Particolarmente partecipata la cerimonia svoltasi al molo di levante del porto torrese, aperta dall’intervento del presidente del Circolo Nautico, Gianluigi Ascione.

«Siamo felici di accogliere questa barca dedicata alla memoria di Christiana, nostra giovane e valente atleta. Siamo certi che ci accompagnerà in tante avventure in mare».

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, i genitori della ragazza, Mariano e Nunzia, il comandante della Capitaneria di porto, Angelo Labella, e il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, che ha ricordato le qualità umane della giovane, conosciute attraverso le testimonianze di chi le è stato vicino.

«Sono certo che la barca sarà utile a tanti giovani per affermarsi nello sport», ha sottolineato De Luca.

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A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stata la consigliera delegata allo Sport, Valentina Ascione: «Sono felice di immaginare che questa imbarcazione porterà in acqua l’amore che Christiana ha saputo dispensare nella sua breve ma intensa vita».

Il varo e la prima regata

Prima della benedizione dell’imbarcazione, il parroco della chiesa di Portosalvo, don Vincenzo Vitiello, ha rivolto un pensiero a quanti saliranno a bordo dello scafo.

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«Chi salirà a bordo di questo scafo avrà sempre una presenza: non fisica ma spirituale, in grado di dare una mano e un conforto nei momenti difficili. Non è mai facile vincere le difficoltà: l’esempio di Christiana, in questo, ci sia d’aiuto».

A mettere in acqua la barca sono stati alcuni giovani velisti del Circolo Nautico di Torre del Greco, mentre a regatare per la prima volta su “Chris” è stata Federica Auciello.

Un gesto di grande generosità quello dei genitori di Christiana, che hanno scelto di tenere vivo il ricordo della figlia offrendo ai giovani atleti del circolo l’opportunità di coltivare quella stessa passione che aveva accompagnato la sua vita.