Donna muore per una presunta leucemia, i parenti assaltano l'ospedale e pare abbiano aggredito medici e infermieri, danneggiando il reparto di Medicina d'Urgenza. È accaduto all'ospedale di Boscotrecase, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, al comando del maggiore Simone Rinaldi, per riportare la calma.

La donna, una 55enne di Torre Annunziata, è morta oggi dopo un lungo tentativo di rianimazione e dopo quattro giorni di ricovero tra i reparti di Cardiologia e Medicina. Venuti a conoscenza del decesso, i parenti hanno preso d'assalto l'ospedale, aggredendo il personale in corsia e danneggiando anche alcuni macchinari e arredi. Poi, hanno sporto denuncia contro i medici perché sostengono si tratti di malasanità.

«Fermo restando il dolore per la perdita di una vita - spiegano i vertici dell'Asl Napoli 3 Sud - questo comportamento è da condannare, perché in questo modo si mette in pericolo anche l'incolumità di altri pazienti, oltre che del personale, e lo stesso regolare funzionamento del reparto».

Dopo la denuncia, la salma della 55enne è stata trasferita all'obitorio di Castellammare su disposizione della Procura oplontina, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei familiari.

Nel frattempo è in corso l'identificazione dei responsabili del danneggiamento della struttura sanitaria vesuviana.