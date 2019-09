A cura della Redazione

Via Caracciolo sta diventando sempre di più la strada degli incidenti. Questa mattina, l'ennesimo impatto tra una moto ed un'auto lungo l'arteria che fiancheggia il porto, a qualche decina di metri dall'ingresso sud dello scalo marittimo.

Ancora una volta ad essere coinvolti uno scooter ed un'auto, una Y10. L'impatto tra i due veicoli ha causato la caduta del motociclista, che avrebbe riportato, secondo le prime notizie, un trauma al piede.

Sul posto gli agenti di polizia municipale, al comando del capitano Enrico Ambrosetti, ed un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito all'ospedale di Boscotrecase.

I continui incidenti avvenuti in questi ultimi mesi in via Caracciolo, alcuni gravi ma che fortunatamnente non hanno provocato vittime, obbligano le Istituzioni a prendere seri provvedimenti per limitare la velocità dei veicoli in transito lungo questo tratto di strada. E questo prima che possa accadere qualcosa di irreparabile.