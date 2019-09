A cura della Redazione

La Guardia di Finanza di Trento ha arrestato 15 persone in varie località d'Italia e all'estero e indagato complessivamente 73 persone, fra le quali esponenti della camorra e della "quarta mafia foggiana". Tra gli arrestati anche un pregiudicato di Torre Annunziata affiliato al clan Gionta.

Le Fiamme gialle, coordinate dalla Dda di Trento, hanno sequestrato oltre 1 tonnellata di hashish e 2 chili di cocaina, per un valore sul mercato stimato in oltre 70 milioni di euro.

L'operazione, denominata 'Carthago', ha individuato due sodalizi criminali composti da persone di origine maghrebina ed italiana, stabilmente radicati in Trentino-Alto Adige, Lombardia, Basilicata, Campania e Puglia, che si ripartivano i mercati dello spaccio. In particolare - secondo gli investigatori - il primo sodalizio, localizzato in nord Italia e composto prevalentemente da maghrebini, riforniva con cadenza periodica Trento e Bolzano, dove lo stupefacente veniva venduto al dettaglio dai pusher presso i parchi cittadini, in prossimità di istituti scolastici e anche in alcune località turistiche.