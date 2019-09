A cura della Redazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata ad Orria, nel Cilento, in provincia di Salerno.

"La popolazione - dice il sindaco Mauro Inverso, interpellato dall'ANSA - non ha avvertito la scossa forse perché l'evento si è verificato in profondità. Non ci sono stati danni né abbiamo avuto segnalazioni particolari dai cittadini".

L'evento sismico, registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato alle 21,55 di ieri sera. Secondo l'Ingv, l'epicentro della scossa si trova a due chilometri a nord di Orria, ad una profondità di 325 chilometri.