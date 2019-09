A cura della Redazione

Era l’ennesima richiesta di soldi per comprare droga, al “no” della mamma ha dato di nuovo di matto. Lui ha 30 anni ed è persona già nota alle forze dell’ordine.

Ieri l’ennesima sfuriata nei confronti della madre, picchiata a calci e pugni dopo aver distrutto vari oggetti nell’appartamento. La donna, però, è riuscita a chiamare il 112 in un momento di distrazione del figlio

In casa sono intervenuti in emergenza i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che hanno bloccato il 30enne proprio mentre danneggiava l’abitazione. L'uomo veniva arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

La vittima faceva ricorso alle cure dell’ospedale di Boscotrecas per le contusioni riportate al torace e sulle braccia. Ne avrà per circa una settimana.

L’arrestato veniva giudicato, la mattina seguente, con rito direttissimo, quindi tradotto in carcere.