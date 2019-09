A cura della Redazione

E’ ritenuto indiziato del reato di combustione illecita di rifiuti, 30enne di Torre del Greco sottoposto a misura cautelare.

L’indagine condotta dalla polizia municipale, unitamente ai carabinieri della Stazione locale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha consentito di accertare che il giovane, nei pressi dell’Ecopunto sito in via Cappella degli Orefici a Torre del Greco, a bordo della propria autovettura, abbandonava dei rifiuti estraendoli dal finestrino, lasciandoli poi cadere sul suolo e, dopo aver lanciato dal finestrino della carta incendiata, si allontanava preiciposamente causando un grosso incendio. Andavano alle fiamme i rifiuti depositati in due cassoni di ferro ed altri rifiuti depositati a terra. Dall’attività investigativa, corroborata dagli accertamenti eseguiti dei vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio, risultava che le fiamme avrebbero potuto propagarsi anche alla vegetazione circostante.

Il successivo approfondimento investigativo permetteva di raccogliere gravi indizi a carico del 30enne, che veniva sottoposto a misura cautelare.