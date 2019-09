A cura della Redazione

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno provveduto ad eseguire un decreto di sequestro patrimoniale per un valore di quasi 300 mila euro nei confronti di cinque persone residenti nei comuni di Torre Annunziata e Trecase, già tratte in arresto il 24 aprile scorso per i reati di usura ed estorsione.

Il provvedimento è stato emesso gal Gip del Tribunale di Torre Annunziata all’esito di una complessa indagine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e dai finanzieri di Castellammare di Stabia.

Gli indagati, in concorso tra di loro, avrebbero prestato ingenti somma di denaro richiedendo il pagamento di interessi mensili pari al 20 per cento del capitale prestato, interessi da pagare ogni mese fino a quando i debitori non avrebbero restituito in un’unica tranche l’intera somma presa a prestito.

Gli accertamenti patrimoniali degli indagati portava ad una sproporzione tra la loro capacità reddituale, e quella dei rispettivi nuclei familiari, e le effettive disponibilità patrimoniali e finanziarie a loro riconducibili.

Le fiamme gialle stabiesi, pertanto, sequestravano conti correnti, assegni, ingenti polizze assicurative, autoveicoli ed immobili, costituenti il frutto o il reimpiego dei reati commessi ed accertati.