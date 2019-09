A cura della Redazione

Servizio straordinario di controllo del territorio tra i comuni di Pompei, Torre Annunziata e Trecase dei carabinieri della Compagnia oplontina insieme a quelli del Reggimento “Campania”.

A Pompei i militari hanno identificato complessivamente 115 persone e controllato 49 veicoli. 16 le violazioni al codice della strada notificate e 6 le contravvenzioni per violazione dell’ordinanza comunale anti-prostituzione. Un 47enne di Pompei, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore.

Nel “Parco Penniniello” di Torre Annunziata, invece, i militari dell'Arma hanno individuato e tratto in arresto un 48enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale oplontino per spaccio di stupefacenti. L’uomo, irreperibile da diversi giorni, è stato localizzato nel centro storico della città.

Sempre all’interno del “Penniniello”, i militari della Stazione di Torre Annunziata hanno individuato, nell’isolato 2, un nascondiglio ricavato in uno spazio comune degli scantinati all’interno del quale, dietro alcuni secchi per la raccolta della spazzatura, era stato occultato un sacco di plastica contenente 53,95 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

A Trecase i militari della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 32enne di Boscoreale già noto alle forze dell'ordine. L’uomo era in via Panoramica. A bordo di uno scooter con targa coperta da nastro adesivo, il 32enne ha provato ad avvicinare un’autovettura in sosta a bordo carreggiata. I militari hanno notato la sua manovra e gli hanno intimato l’alt. Piuttosto che frenare, l’uomo ha accelerato provando ad investire un carabiniere. Bloccato, è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.