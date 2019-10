A cura della Redazione

Sequestro di droga a Torre Annunziata. Gli agenti del Commissariato oplonti sono intervenuti in via vico Gelso dove, in un appartamento disabitato, hanno bloccato due giovani intenti ad essiccare piante di canapa indiana.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti circa 56 kg di sostanza.

F. T. e C. L. R., di 25 e 21 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.