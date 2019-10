A cura della Redazione

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi alla periferie sud di Torre Annunziata, località Rovigliano.

Due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate quasi frontalmente in via Piombiera. L’impatto è stato violento. Ad avere la peggio una donna alla guida di una delle due auto che è stata trasportata prontamente da un’ambulanza del 118 all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Le sue condizioni, però, non destano preoccupazioni.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale per i rilievo del caso.