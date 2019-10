A cura della Redazione

Stava tornando da una festa insieme alla sua fidanzata, subisce una rapina ed ora si trova in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli.

Lui è un giovane avvocato di Torre Annunziata, figlio di un dirigente del comune oplontino. Intorno alle 3 di stanotte in via Solferino, alla periferia sud di Torre Annunziata, località Rovigliano, il giovane, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato oggetto di una rapina da parte di un pregiudicato di Boscoreale che, ad una sua reazione, lo avrebbe colpito con un'accetta alla testa e in altre parti del corpo. Il malvivente poi sarebbe scappato.

Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata al comando del maggiore Simone Rinaldi che hanno subito individuato e fermato il sospetto.

Intanto il ferito veniva trasportato all’ospedale di Boscotrecase e da qui trasferito all’ospedale del Mare di Napoli, dove attualmente è sotto osservazione per un ematoma alla testa. Secondo i medici, nonostante le gravi condizioni, il giovane, non sarebbe in pericolo di vita.